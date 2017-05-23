Фотофакт. В Барнауле маршрутка попала в аварию

Авария произошла возле автобусной остановки на улице 50 лет СССР, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. Интересно, что легковой автомобиль допустил лобовое столкновение с микроавтобусом, ехавшим по "своей" полосе.

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