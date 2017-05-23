Фотофакт. В Барнауле маршрутка попала в аварию

В Барнауле рядом со зданием администрации Индустриального района произошло ДТП с участием "маршрутки" и легкового автомобиля.
Авария произошла возле автобусной остановки на улице 50 лет СССР, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. Интересно, что легковой автомобиль допустил лобовое столкновение с микроавтобусом, ехавшим по "своей" полосе.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.