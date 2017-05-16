Фотофакт. В Барнауле в аварии разбилась BMW X6

16 мая в Барнауле произошла авария на Змеиногорском тракте на пересечении с улицей Кауфмана, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
Столкнулись Toyota Camry Gracia и BMW X6. Обе машины получили серьезные повреждения. На месте работают ГИБДД, спасатели и реанимация. Из-за столкновения образовалась пробка в обе стороны.
По данным отдела пропаганды барнаульского ГИБДД, авария произошла в 16.20 возле дом № 185 по улице Аванесова. В аварии пострадала пассажир BMW 1992 года рождения. Ей оказана медицинская помощь на месте, не госпитализирована.
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