Фотофакт. В Барнауле в аварии разбилась BMW X6

Столкнулись Toyota Camry Gracia и BMW X6. Обе машины получили серьезные повреждения. На месте работают ГИБДД, спасатели и реанимация. Из-за столкновения образовалась пробка в обе стороны.

По данным отдела пропаганды барнаульского ГИБДД, авария произошла в 16.20 возле дом № 185 по улице Аванесова. В аварии пострадала пассажир BMW 1992 года рождения. Ей оказана медицинская помощь на месте, не госпитализирована.

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