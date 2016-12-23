Фотофакт. В массовую аварию в Бийске попали грузовик и несколько легковых автомобилей

Вечером 22 декабря в Бийске произошла массовая авария с участием ГАЗ-66 и нескольких легковых автомобилей.
ДТП случилось на спуске к понтонному мосту через Бию. Грузовик, называемый в народе "Шишигой", врезался в Ford Focus, далее в эти автомобили врезались другие машины.
В результате аварии, по сообщению очевидцев в в сообществе "Весь Бийск", повреждения у ГАЗ-66 настолько серьезны, что грузовик пришлось увозить на эвакуаторе.
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