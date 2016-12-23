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Фотофакт. В массовую аварию в Бийске попали грузовик и несколько легковых автомобилей

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Сегодня, 11:50.
Автоновости

Вечером 22 декабря в Бийске произошла массовая авария с участием ГАЗ-66 и нескольких легковых автомобилей.

ДТП в Бийске возле понтонного моста. 22 декабря 2016 года.
ДТП в Бийске возле понтонного моста. 22 декабря 2016 года. Фото : vk.com/biysk_all.

ДТП случилось на спуске к понтонному мосту через Бию. Грузовик, называемый в народе "Шишигой", врезался в Ford Focus, далее в эти автомобили врезались другие машины.

В результате аварии, по сообщению очевидцев в в сообществе "Весь Бийск",  повреждения у ГАЗ-66 настолько серьезны, что грузовик пришлось увозить на эвакуаторе.

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