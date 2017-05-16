Фотофакты. Барнаульский автобус с отказавшими тормозами попал в аварию под Новосибирском

Утром 16 мая на Бердском шоссе произошло ДТП с участием рейсового автобуса с алтайскими номерами, следовавшего из Новосибирска в Барнаул.
Ехавшая впереди автобуса "Нива" затормозила перед пешеходным переходом, водитель автобуса не успел среагировать и допустил столкновение с внедорожником. От удара "Нива" перевернулась, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54.
Как уточнили в аварийном комиссариате корреспонденту бердского сайта Svidetel24.info, водитель алтайского автобуса, возможно пытался затормозить, но в машине, скорее всего, порвался тормозной шланг.
Авария обошлась без жертв. Никто из пассажиров и водители не пострадали.
До эвакуации лежавшей поперек проезжей части "Нивы" на шоссе было затруднено движение.
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