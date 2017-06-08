Фотофакты. Автоледи попала в западню на запутанных дорожках новосибирского дворика

В Новосибирске автоледи попала в ловушку во дворе. 7 июня 2017 года. Фото : Светлана АвтоАкадем WhatsApp. В Новосибирске автоледи попала в ловушку во дворе. 7 июня 2017 года. Фото : Светлана АвтоАкадем WhatsApp. В Новосибирске автоледи попала в ловушку во дворе. 7 июня 2017 года. Фото : Светлана АвтоАкадем WhatsApp. В Новосибирске автоледи попала в ловушку во дворе. 7 июня 2017 года. Фото : Светлана АвтоАкадем WhatsApp.

Это "приключение" незадачливой автомобилистки случилось во дворе дома №33а по улице Героев Труда в Новосибирске. По словам очевидцев в сообществе "Мобильное приложение Автоспас Новосибирск", дама заблудилась, следуя указаниям навигатора.

На узких дорожках машина натыкалась на бордюры, даже съехала на газон, но неравнодушные жильцы дома помогли выбраться женщине из лабиринта.

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