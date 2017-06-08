Фотофакты. Автоледи попала в западню на запутанных дорожках новосибирского дворика

7 июня пытавшаяся выехать из двора по запутанным пешеходным дорожкам владелица автомобиля Toyota Spacio попала в западню. Чтобы выбраться из ловушки, автоледи помяла бампера и пороги иномарки.
В Новосибирске автоледи попала в ловушку во дворе. 7 июня 2017 года. Фото : Светлана АвтоАкадем WhatsApp.
В Новосибирске автоледи попала в ловушку во дворе. 7 июня 2017 года. Фото : Светлана АвтоАкадем WhatsApp.
В Новосибирске автоледи попала в ловушку во дворе. 7 июня 2017 года. Фото : Светлана АвтоАкадем WhatsApp.
В Новосибирске автоледи попала в ловушку во дворе. 7 июня 2017 года. Фото : Светлана АвтоАкадем WhatsApp.
Это "приключение" незадачливой автомобилистки случилось во дворе дома №33а по улице Героев Труда в Новосибирске. По словам очевидцев в сообществе "Мобильное приложение Автоспас Новосибирск", дама заблудилась, следуя указаниям навигатора.
На узких дорожках машина натыкалась на бордюры, даже съехала на газон, но неравнодушные жильцы дома помогли выбраться женщине из лабиринта.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.