Фотофакты. "АвтоВАЗ" показал, как будет выглядеть универсал Vesta

"АвтоВАЗ" опубликовал фотографии универсала LADA Vesta SW, а также ее псевдокроссоверной версии Cross с увеличенным дорожным просветом и пластиковой защитой. Продажи модификаций начнутся во второй половине 2017 года.
Универсал Vesta SW обладает теми же габаритами, что и седан, однако из-за рейлингов пятидверная версия стала на 1,5 см выше. Дорожный просвет Vesta SW — 178 миллиметров, а у версии SW Cross — 203 мм.
Оба автомобиля будут оснащаться наружной кнопкой открывания багажника, запираемым лючком бензобака, задними дисковыми тормозными механизмами в дорогих комплектациях, короткой рулевой рейкой (2,8 оборота руля от упора до упора) и рейлингами на крыше (на Lada Vesta SW Cross они будут серебристого цвета).
Объем багажника, варианты моторов, другие технические характеристики и цены автомобилей пока не раскрываются.
Напомним, что с начала этого года седан Lada Vesta входит в тройку самых продаваемых в России авто и обгоняет по продажам прямого конкурента Hyundai Solaris.
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