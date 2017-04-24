Фотофакты. Голливудская погоня: в центре Барнаула 5 машин ДПС преследовали мотоциклиста

23 апреля на проспекте Ленина в Барнауле пять машин ДПС вели погоню за парнем на мотоцикле, сообщили очевидцы в редакцию altapress.ru.
Григорий Соколов,
читатель altapress.ru:
Мотоциклист ловко маневрируя пытается уйти от погони. С проспекта Ленина, "кортеж", переместился через площадь Спартака на Гору и опять возвратился в центр. Картина напоминает голливудский боевик.
В сообществе Barnaul22 подписчики также делились впечатлениями от погони:
Эдуард Баталов: "17.43, мотоциклист уезжал от 2 полицейских машин по улице Молодежной, эх, Барнаул".
Алиса Плисецкая: " Ребят, кто знает, что за прозрачный гонщик нарезает круги вдоль кинотеатра "Мир" и "Сити-центра", а за ним две полицейских машины?".
В районе железнодорожного вокзала мотоциклист врезался в серебристое такси, бросил свой байк и сбежал с места ДТП на своих двоих. Как сообщают очевидцы, парня поймали чуть позже. Он прятался между вагонами на железнодорожных путях.
Георгий Малышев: "Он после дтп получил травмы, ссадины и царапины и жаловался на ногу. Скорая на место приехала".
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