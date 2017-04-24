Фотофакты. Голливудская погоня: в центре Барнаула 5 машин ДПС преследовали мотоциклиста

Погоня за мотоциклистом закончилась на вокзале. Барнаул, 23 апреля 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Погоня за мотоциклистом закончилась на вокзале. Барнаул, 23 апреля 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Погоня за мотоциклистом закончилась на вокзале. Барнаул, 23 апреля 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Погоня за мотоциклистом закончилась на вокзале. Барнаул, 23 апреля 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Погоня за мотоциклистом закончилась на вокзале. Барнаул, 23 апреля 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Сбежавшего мотоциклиста поймали на путях, он прятался между вагонами. Барнаул, 23 апреля 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Сбежавшего мотоциклиста поймали на путях, он прятался между вагонами. Барнаул, 23 апреля 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.

Григорий Соколов,

читатель altapress.ru:

Мотоциклист ловко маневрируя пытается уйти от погони. С проспекта Ленина, "кортеж", переместился через площадь Спартака на Гору и опять возвратился в центр. Картина напоминает голливудский боевик.

В сообществе Barnaul22 подписчики также делились впечатлениями от погони:

Эдуард Баталов: "17.43, мотоциклист уезжал от 2 полицейских машин по улице Молодежной, эх, Барнаул".

Алиса Плисецкая: " Ребят, кто знает, что за прозрачный гонщик нарезает круги вдоль кинотеатра "Мир" и "Сити-центра", а за ним две полицейских машины?".

В районе железнодорожного вокзала мотоциклист врезался в серебристое такси, бросил свой байк и сбежал с места ДТП на своих двоих. Как сообщают очевидцы, парня поймали чуть позже. Он прятался между вагонами на железнодорожных путях.

Георгий Малышев: "Он после дтп получил травмы, ссадины и царапины и жаловался на ногу. Скорая на место приехала".

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