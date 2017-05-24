Фотофакты. Международное ДТП в Новосибирске: в аварию попали машины таджика и вьетнамца

24 мая в Новосиибирске на Гусинобродском шоссе столкнулись Toyota RAV-4 и Nissan Wingroad. Первый автомобиль остановился на перекрестке, а водитель второго не успел среагировать и допустил столкновение, сообщает "Мобильное приложение "Автоспас" Новосибирск".

Международное ДТП в Новосибирске. 24 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Международное ДТП в Новосибирске. 24 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Международное ДТП в Новосибирске. 24 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Международное ДТП в Новосибирске. 24 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Международное ДТП в Новосибирске. 24 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus. Как оказалось, за рулем RAV-4 был гражданин Вьетнама, а Wingroad вёл гражданин Таджикистана. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.