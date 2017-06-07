Фотофакты. На Алтае дорожники сделали разметку "в никуда"

В Бийске на улице Иркурской дорожники нанесли странную пешеходную "зебру". Свежие белые полосы появились в нескольких метрах от того места, где тротуар подходит к дороге. Чтобы пройти по этому нерегулируемому переходу, нужно потоптать газон.
"Мне вот интересно, когда дорожники рисовали эти полоски, смотрели где это делают? На протяжении всей улицы по зебре переходить с бордюра на бордюр", - недоумевает в сообществе "Типичный Бийск" подписчица Анастасия Самойлова.
Впрочем, некоторым бийчанам не нужны пешеходные переходы. Такие люди гордо идут через дорогу, где попало, рискуя попасть под колеса:
Напомним, что недавно в Горно-Алтайске дорожники нанесли разметку на труп кошки.
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