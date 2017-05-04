Фотофакты. На Алтае из-за столкновения с "Окой" перевернулась "Субару"

4 мая в Заринске произошло ДТП с участием автомобилей "Ока" и "Субару".
ДТП в Заринске. 4 мая 2017 года. Фото : Андрей Таропчин vk.com/barneos22.
ДТП в Заринске. 4 мая 2017 года. Фото : Андрей Таропчин vk.com/barneos22.
ДТП в Заринске. 4 мая 2017 года. Фото : Алексей Долгов vk.com/barneos22.
ДТП в Заринске. 4 мая 2017 года. Фото : Алексей Долгов vk.com/barneos22.
Отечественная малолитражка устояла, а вот японская машина от удара перевернулась и легла на крышу. Как сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22, все участники аварии живы.
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