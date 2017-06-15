Фотофакты. На Алтае машина с прицепом слетела с дороги и перевернулась в яму

ДТП под Бийском. 15 июня 2017 года. Фото : Алёна Анцупова vk.com/barneos22. ДТП под Бийском. 15 июня 2017 года. Фото : Алёна Анцупова vk.com/barneos22. ДТП под Бийском. 15 июня 2017 года. Фото : Валентина Попова vk.com/biysk_all.

Авария произошла недалеко от села Верх-Катунское. В этом месте ведутся дорожные работы. И уже несколько раз машины попадали в аварию на месте ремонта.

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