Фотофакты. На Алтае машина с прицепом слетела с дороги и перевернулась в яму

Под Бийском произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей. Toyota Land Cruiser с прицепом вылетела с дороги и перевернулась в яму, которую сделали дорожники, расширяя этот участок трассы, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
ДТП под Бийском. 15 июня 2017 года. Фото : Алёна Анцупова vk.com/barneos22.
ДТП под Бийском. 15 июня 2017 года. Фото : Алёна Анцупова vk.com/barneos22.
ДТП под Бийском. 15 июня 2017 года. Фото : Валентина Попова vk.com/biysk_all.
Авария произошла недалеко от села Верх-Катунское. В этом месте ведутся дорожные работы. И уже несколько раз машины попадали в аварию на месте ремонта.
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