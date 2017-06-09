Фотофакты. На Алтае машина слетела с дороги и перевернулась

На Чуйском тракте машина слетела с дороги и перевернулась .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай. На Чуйском тракте машина слетела с дороги и перевернулась .Фото : Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Водителя с травмами доставили в республиканскую больницу, но не госпитализировали. В момент ДТП мужчина был пьян. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

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