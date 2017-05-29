Фотофакты. На Алтае пьяный парень разбил УАЗ об дерево

Поздно вечером 27 мая в Майме произошло ДТП с участием внедорожника УАЗ. За рулем отечественного автомобиля был 18-летний пьяный юноша, не имеющий водительских прав.
Этот местный житель не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Водителя доставили в Горно-Алтайск в республиканскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Вскоре в это медучреждение обратились две пассажирки разбившегося УАЗа: 18-летняя девушка из Усть-Коксы и 17-летняя жительница столицы Республики Алтай. Девушек пришлось госпитализировать, сообщает пресс-служба МВД по РА.
А вечером 28 мая в том же Маймиском районе на 455 километре Чуйского тракта водитель из Кош-Агача, управлявший автомобилем Toyota Noah, сбил пешехода. Мужчина стоял на проезжей части федеральной трассы.
Пострадавшего с различными травмами доставили в республиканскую больницу. Его личность устанавливается. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови дало отрицательный результат.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.