Автоновости

Фотофакты. На Алтае пьяный парень разбил УАЗ об дерево

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Сегодня, 18:35.
Автоновости

Поздно вечером 27 мая в Майме произошло ДТП с участием внедорожника УАЗ. За рулем отечественного автомобиля был 18-летний пьяный юноша, не имеющий водительских прав.

Этот местный житель не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Водителя доставили в Горно-Алтайск в республиканскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Вскоре в это медучреждение обратились две пассажирки разбившегося УАЗа: 18-летняя девушка из Усть-Коксы и 17-летняя жительница столицы Республики Алтай. Девушек пришлось госпитализировать, сообщает пресс-служба МВД по РА.

А вечером 28 мая в том же Маймиском районе на 455 километре Чуйского тракта водитель из Кош-Агача, управлявший автомобилем Toyota Noah, сбил пешехода. Мужчина стоял на проезжей части федеральной трассы.

Пострадавшего с различными травмами доставили в республиканскую больницу. Его личность устанавливается. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови дало отрицательный результат.

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