Фотофакты. На Алтае в лобовом столкновении пострадали три человека

Между Кош-Агачем и Беляшами врезались УАЗ и "Мазда". 7 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. Между Кош-Агачем и Беляшами врезались УАЗ и "Мазда". 7 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. Между Кош-Агачем и Беляшами врезались УАЗ и "Мазда". 7 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. В Горно-Алтайске в аварию попал учебный автомобиль. 7 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф. В Горно-Алтайске в аварию попал учебный автомобиль. 7 июня 2017 года. Фото : 04.мвд.рф.

Авария произошла в 22.10 на третьем километре автодороги Кош-Агач—Беляши. 29-летний водитель "Мазды", ехавший со стороны Кош-Агача, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в УАЗ, которым управлял 32-летний водитель.

В результате аварии с различными травмами были госпитализированы оба водителя и пассажир УАЗа — 57-летняя женщина.

В тот же день в 11 утра в Горно-Алтайске на проспекте Коммунистическом 35-летний водитель автомобиля Honda Accord превысил скорость и врезался в учебный автомобиль Škoda Fabia, который остановился, чтобы сделать разворот. Водитель "Шкоды" получил травмы.

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