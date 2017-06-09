Фотофакты. На Алтае в лобовом столкновении пострадали три человека

Вечером 7 июня в Кош-Агачском районе произошло лобовое столкновение автомобилей Mazda Protege и УАЗовской "буханки".
Авария произошла в 22.10 на третьем километре автодороги Кош-Агач—Беляши. 29-летний водитель "Мазды", ехавший со стороны Кош-Агача, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в УАЗ, которым управлял 32-летний водитель.
В результате аварии с различными травмами были госпитализированы оба водителя и пассажир УАЗа — 57-летняя женщина.
В тот же день в 11 утра в Горно-Алтайске на проспекте Коммунистическом 35-летний водитель автомобиля Honda Accord превысил скорость и врезался в учебный автомобиль Škoda Fabia, который остановился, чтобы сделать разворот. Водитель "Шкоды" получил травмы.
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