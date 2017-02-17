Фотофакты. На Алтае в жесткой аварии пострадали парень и несовершеннолетняя девушка

Вечером 16 февраля в центре Горно-Алтайска произошло ДТП, в котором травмы получили 21-летний студент и 17-летняя девушка.
Авария случилась на проспекте Коммунистическом возле дома № 54 в 20.45.
20-летний местный житель за рулем автомобиля Ford Focus не справился с управлением, машину вынесло на тротуар, где был сбит студент. После этого наезда водитель Ford Focus попытался вернуться на проезжую часть, где врезался в движущийся по встречной полосе автомобиль Toyota Platz, под управлением 27-летнего горожанина.
Из-за этого ДТП сбитого пешехода госпитализировали в республиканскую больницу. Также незначительные травмы получила юная пассажирка Ford Focus. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.
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