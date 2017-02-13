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Фотофакты. На трассе М-52 перевернулась иномарка

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Сегодня, 12:38.
Автоновости

Утром 13 февраля на трассе Барнаул-Бийск в Косихинском районе произошло ДТП. Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

"Дорога на Косиху.... Очень скользко!! P.S. лучше ползти как черепаха, чем летать как птица...", — отметил автор поста. На фотографиях с места событий видно, что машина получила серьезные повреждения. По одной из версий, водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль перевернулся на крышу.

Информации о пострадавших нет.

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