Фотофакты. На трассе М-52 перевернулась иномарка

Утром 13 февраля на трассе Барнаул-Бийск в Косихинском районе произошло ДТП. Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
На трассе М-52 перевернулась иномарка .Фото : vk.com/barneos22.
На трассе М-52 перевернулась иномарка .Фото : vk.com/barneos22.
"Дорога на Косиху.... Очень скользко!! P.S. лучше ползти как черепаха, чем летать как птица...", — отметил автор поста. На фотографиях с места событий видно, что машина получила серьезные повреждения. По одной из версий, водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль перевернулся на крышу.
Информации о пострадавших нет.
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