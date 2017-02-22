Фотофакты. На трассе под Бийском перевернулся автомобиль

ДТП под Бийском. Фото : barneos22. ДТП под Бийском. Фото : barneos22. ДТП под Бийском. Фото : barneos22.

Как сообщили автомобилисты, на трассе до Бийска сильно метет, но в самом городе ветра нет.

Напомним, 21 февраля с 12.00 ограничили движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов на федеральной автомобильной дороге Р256 "Чуйский тракт" (Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией) от 213 до 345 км (от Новоалтайска до Бийска). Сегодня в регионе восстановили движение по федеральным трассам Р-256 (Чуйский тракт) и А322 (Барнаул — Рубцовск). О движении на ранее перекрытых региональных дорогах пока не сообщается.

Алтайский ЦГМС утром 22 февраля снял штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 22 февраля в крае будет теплая погода — с небольшими порывами ветра, но без шторма и серьезных метелей.