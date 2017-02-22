Фотофакты. На трассе под Бийском перевернулся автомобиль

Утром 22 февраля, на трассе под Бийском перевернулся автомобиль. Об этом сообщил подписчик сообщества "Барнаул22". По словам очевидцев, причиной стал гололед на дороге.
Как сообщили автомобилисты, на трассе до Бийска сильно метет, но в самом городе ветра нет.
Напомним, 21 февраля с 12.00 ограничили движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов на федеральной автомобильной дороге Р256 "Чуйский тракт" (Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией) от 213 до 345 км (от Новоалтайска до Бийска). Сегодня в регионе восстановили движение по федеральным трассам Р-256 (Чуйский тракт) и А322 (Барнаул — Рубцовск). О движении на ранее перекрытых региональных дорогах пока не сообщается.
Алтайский ЦГМС утром 22 февраля снял штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 22 февраля в крае будет теплая погода — с небольшими порывами ветра, но без шторма и серьезных метелей.
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