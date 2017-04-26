Фотофакты. Новые дорожные знаки установят на двух улицах в центре Барнаула

26 апреля в Барнауле начнется установка новых дорожных знаков по нечетной стороне Социалистического проспекта и на улице Н. Крупской, сообщает мэрия.
На проспекте Социалистическом на участке от Ползунова до Пушкина (схема 1) установят знаки "Остановка запрещена" с обозначением зоны действия и "Работает эвакуатор". На улице Крупской, в районе здания №169 (схема 2), установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств с 18.00 до 7.00.
Знаки необходимы для обеспечения безопасности движения на этих участках, сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
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