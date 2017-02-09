Фотофакты. Под Новосибирском грузовик вмял в отбойник сразу два седана

ДТП на Бердском шоссе. 9 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 9 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 9 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. ДТП на Бердском шоссе. 9 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54.

Отечественный грузовик вынесло на полосу встречного движение, где он столкнулся с двумя седанами, прижав обе легковушки к отбойнику, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54.

На месте работает реанимобиль. Сильнее всего пострадал автомобиль Nissan, у которого от удара серьёзно повреждена вся передняя часть и левый бок. Видимо, в этом автомобиле есть пострадавшие.