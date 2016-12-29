Фотофакты. Предпраздничный ажиотаж: Барнаул встал в 8-бальных пробках

Пробки в Барнауле 29 декабря. Фото : Евгения Родочинская. Пробки в Барнауле 29 декабря. Фото : скрин с Яндекс.Карт. Пробки в Барнауле 29 декабря. Фото : скрин с Яндекс.Карт. Пробки в Барнауле 29 декабря. Фото : скрин с Яндекс.Карт. Пробки в Барнауле 29 декабря. Фото : скрин с Яндекс.Карт.

Движение на многих участках города достигает лишь 5 км/ч. Аварий на дорогах очень мало. Судя по всему, основная причина заторов — предновогодний ажиотаж.

А вот в таких пробках стоят гипермаркеты.