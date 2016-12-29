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Фотофакты. Предпраздничный ажиотаж: Барнаул встал в 8-бальных пробках

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Сегодня, 13:30.
Фоторепортажи

В обед 29 декабря в Барнауле основные магистрали загружены выше обычного. Город стоит в 8-бальных пробках.

Движение на многих участках города достигает лишь 5 км/ч. Аварий на дорогах очень мало. Судя по всему, основная причина заторов — предновогодний ажиотаж. 

А вот в таких пробках стоят гипермаркеты.

29 декабря в магазине.
29 декабря в магазине.
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