Фотофакты. Предпраздничный ажиотаж: Барнаул встал в 8-бальных пробках

В обед 29 декабря в Барнауле основные магистрали загружены выше обычного. Город стоит в 8-бальных пробках.
Пробки в Барнауле 29 декабря. Фото : Евгения Родочинская.
Пробки в Барнауле 29 декабря. Фото : скрин с Яндекс.Карт.
Пробки в Барнауле 29 декабря. Фото : скрин с Яндекс.Карт.
Пробки в Барнауле 29 декабря. Фото : скрин с Яндекс.Карт.
Пробки в Барнауле 29 декабря. Фото : скрин с Яндекс.Карт.
Движение на многих участках города достигает лишь 5 км/ч. Аварий на дорогах очень мало. Судя по всему, основная причина заторов — предновогодний ажиотаж.
А вот в таких пробках стоят гипермаркеты.
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