Видео и фотофакты. Страшное лобовое столкновение произошло на трассе М52

Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk. Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.

Авария произошла на федеральной трассе в Бердске недалеко от железнодорожного переезда возле общежития, прозванного в народе "Пентагоном", сообщает АСТ-54. В момент аварии в машинах были три человека, все они получили травмы, с места ДТП их увезли на "скорой помощи". По данным ГИБДД, немецкий автомобиль выехал на встречную полосу, что и стало причиной аварии. Очевидцы передают, что водитель BMW был пьян.

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