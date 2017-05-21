Видео и фотофакты. Страшное лобовое столкновение произошло на трассе М52

Вечером 20 мая в Новосибирской области на трассе М-52 в лобовом столкновении разбились Toyota Caldina и BMW-120i. К счастью, подушки безопасности, спасли от смерти людей, находившихся в автомобилях.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
Лобовое столкновение на М52. Бердск, 20 мая 2017 года. Фото : vk.com/incident_nsk.
Авария произошла на федеральной трассе в Бердске недалеко от железнодорожного переезда возле общежития, прозванного в народе "Пентагоном", сообщает АСТ-54. В момент аварии в машинах были три человека, все они получили травмы, с места ДТП их увезли на "скорой помощи". По данным ГИБДД, немецкий автомобиль выехал на встречную полосу, что и стало причиной аварии. Очевидцы передают, что водитель BMW был пьян.
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