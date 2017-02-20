Фотофакты. Топ внедорожников с самым большим просветом в автосалонах Алтая

220 мм - Lada 4x4 (2131) в Барнауле .Фото : drom.ru. 220 мм - Subaru XV .Фото : drom.ru. 220 мм - Subaru Forester .Фото : kolesa.ru. 215 мм - Mitsubishi Outlander .Фото : Евгений Багдасаров. 210 мм - UAZ PATRIOT .Фото : autoreview.ru. 210 мм - УАЗ ХАНТЕР .Фото : uaz.ru. 210 мм - Renault Duster .Фото : wroom.ru. 210 мм - Nissan Terrano. Фото : clubnissanterrano.ru. 210 мм - Nissan X-Trail .Фото : http://avtosreda.ru/. 210 мм - Mazda CX-5 .Фото : automobili.ru.

Не попали в первую десятку рейтинга бюджетных внедорожников такие модели с клиренсом более 20 см:

205 мм: Lada 4x4 (2121),УАЗ “Буханка"

204 мм: Renault Kaptur

203 мм; Ford EcoSport

200 мм VW Tiguan (старый), Nissan Qashqai, Mitsubishi L200, Ford Kuga и Chevrolet Niva

Подчеркнем: мы намеренно не включали в рейтинга автомобили, чья стоимость в базовой комплектации превышает 2 млн. рублей. Одна из причин — у внедорожников премиум-сегмента часто стоит пневматическая подвеска. С ее помощью можно регулировать величину дорожного просвета.

Факт

Дорожный просвет хэтчбека Lada Kalina Cross (183 мм) больше, чем у таких кроссоверов как Kia Sportage, SsangYong Actyon, Honda CR-V и Hyundai Tucson.