Фотофакты. Топ внедорожников с самым большим просветом в автосалонах Алтая

Один из самых главных параметров, на которые покупатели обращают внимание при выборе внедорожника — высота дорожного просвета. Altapress.ru выбрал десятку моделей с клиренсом не менее 21 см. Их можно купить у дилеров в Алтайском крае не дороже чем за 2 млн рублей.
Не попали в первую десятку рейтинга бюджетных внедорожников такие модели с клиренсом более 20 см:
- 205 мм: Lada 4x4 (2121),УАЗ “Буханка"
- 204 мм: Renault Kaptur
- 203 мм; Ford EcoSport
- 200 мм VW Tiguan (старый), Nissan Qashqai, Mitsubishi L200, Ford Kuga и Chevrolet Niva
Подчеркнем: мы намеренно не включали в рейтинга автомобили, чья стоимость в базовой комплектации превышает 2 млн. рублей. Одна из причин — у внедорожников премиум-сегмента часто стоит пневматическая подвеска. С ее помощью можно регулировать величину дорожного просвета.
Факт
Дорожный просвет хэтчбека Lada Kalina Cross (183 мм) больше, чем у таких кроссоверов как Kia Sportage, SsangYong Actyon, Honda CR-V и Hyundai Tucson.
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