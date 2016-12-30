Фотофакты. Утро в Барнауле началось с автоаварий

Утром 30 декабря в Барнауле произошли две аварии с участием легковых автомобилей, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
На ВРЗ на перекрестке улицы Воровского и бульвара 9 января столкнулись два попутно ехавших легковых автомобиля.
А на Змеиногорском тракте возле больницы РТП врезались Mini Cooper и Honda CR-V.
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