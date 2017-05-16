Фотофакты. В Алтайском крае столкнулись эвакуатор, иномарка и КамАЗ

Днем 15 мая на Чуйском тракте под Бийском на 360 км столкнулись эвакуатор Isuzu Elf, Toyota Caldina и КамАЗ. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Бийск".
На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Как altapress.ru сообщили в краевой пресс-службе ГИБДД, авария произошла в 14.05. Водитель эвакуатора, двигаясь со стороны села Верх-Катунское в сторону Бийска, не выбрал безопасную для движения скорость и не справился с управлением. В результате Isuzu Elf столкнулся с Toyota Caldina, а та в свою очередь столкнулась с КамАЗом.
В результате ДТП чудом никто не пострадал. Водителям был причинен лишь материальный ущерб.
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