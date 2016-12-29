Фотофакты. Остановка по требованию сугроба: в Барнауле маршрутка "оседлала" снежную кучу

29 декабря в Барнауле на ул. Малахова маршрутка "оседлала" огромную кучу снега. Маршрутка марки King Long наехала на самый верх снежного вала и там осталась.
В Барнауле маршрутка "оседлала" сугроб. Фото : altapress.ru.
В Барнауле маршрутка "оседлала" сугроб. Фото : altapress.ru.
В Барнауле маршрутка "оседлала" сугроб. Фото : altapress.ru.
Казус произошел у остановки ул. 50 лет СССР. Отметим, что у этой остановки, как и у большинства других остановочных пунктов, очень скользкий подъезд. Не исключено, что водитель просто не смог затормозить перед препятствием.
Горожане выдвинули и другую гипотезу:
"Похоже пешехода поздно увидел и так затормозил... когда ездила там на 78, они не любят пропускать пешеходов)".
Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.
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