Фотофакты. Остановка по требованию сугроба: в Барнауле маршрутка "оседлала" снежную кучу

В Барнауле маршрутка "оседлала" сугроб. Фото : altapress.ru. В Барнауле маршрутка "оседлала" сугроб. Фото : altapress.ru. В Барнауле маршрутка "оседлала" сугроб. Фото : altapress.ru.

Казус произошел у остановки ул. 50 лет СССР. Отметим, что у этой остановки, как и у большинства других остановочных пунктов, очень скользкий подъезд. Не исключено, что водитель просто не смог затормозить перед препятствием.

Горожане выдвинули и другую гипотезу:

Олеся Андрианова:

"Похоже пешехода поздно увидел и так затормозил... когда ездила там на 78, они не любят пропускать пешеходов)".

Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.