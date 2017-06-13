Фотофакты. В Барнауле на трамвайных путях столкнулись автобус и легковушка

В Барнауле на трамвайных путях столкнулись автобус и легковушка .Фото : Barnaul22. В Барнауле на трамвайных путях столкнулись автобус и легковушка .Фото : Barnaul22. В Барнауле на трамвайных путях столкнулись автобус и легковушка .Фото : Barnaul22.

Подписчики сообщили, что авария произошла на трамвайных путях, на выезде с кольца. Движение трамваев с кольца и на кольцо остановлено.

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