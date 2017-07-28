Фотофакты. В Барнауле оборудовали пешеходный переход "в никуда"

26 июля у школы по адресу ул. Короленко,13 на пешеходном переходе установили ограждения. Оборудованная по всем правилам "зебра" выглядит нелепо, ведь на этом участке улицы нет тротуаров и люди вынуждены ходить по проезжей части.
Ситуацию обсуждают участники городского сообщества "Шпиль" в Facebook. Они отмечают: по условиям контракта в августе на этом пешеходном переходе должны установить однофазный светофор, который мигает желтым цветом и предупреждает водителей об опасности.
"Переход чисто формальный, ведет в никуда. И в этой точке будет закопано около полумиллиона рублей" — возмущаются горожане.
Отметим, что оборудовать пешеходные переходы по всем требованиям ГОСТа чиновники вынуждены из-за требований федерального законодательства. Но из-за того, что городская инфраструктура вокруг переходов зачастую не соответствует нормативам, происходят подобные казусы.
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