Фотофакты. В Барнауле оборудовали пешеходный переход "в никуда"

Переход на ул. Короленко .Фото : facebook.com/groups/shpil/. Переход на ул. Короленко .Фото : facebook.com/groups/shpil/. Переход на ул. Короленко .Фото : facebook.com/groups/shpil/. Переход на ул. Короленко .Фото : facebook.com/groups/shpil/. Переход на ул. Короленко .Фото : facebook.com/groups/shpil/.

Ситуацию обсуждают участники городского сообщества "Шпиль" в Facebook. Они отмечают: по условиям контракта в августе на этом пешеходном переходе должны установить однофазный светофор, который мигает желтым цветом и предупреждает водителей об опасности.

"Переход чисто формальный, ведет в никуда. И в этой точке будет закопано около полумиллиона рублей" — возмущаются горожане.

Отметим, что оборудовать пешеходные переходы по всем требованиям ГОСТа чиновники вынуждены из-за требований федерального законодательства. Но из-за того, что городская инфраструктура вокруг переходов зачастую не соответствует нормативам, происходят подобные казусы.

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