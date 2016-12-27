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Фотофакты. В Барнауле пассажирский автобус въехал в Renault Logan

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Сегодня, 14:46.
Фоторепортажи

В Барнауле около 11.30 на ул. Попова в районе пересечения с Трактовой столкнулись Renault Logan и автобус №37. По сведениям очевидцев, автобус не выдержал нужную дистанцию и "протаранил" легковой автомобиль.

От столкновения легковушка врезалась еще и в автобус №35, стоявший на остановке. По сведениям altapress.ru, в Renault Logan находился водитель-мужчина и 28-летняя пассажирка. Девушка получила черепно-мозговую травму, ее увезли в больницу. Водитель не пострадал. В ГИБДД данную информацию подтвердили. По факту ДТП проводится проверка.

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