Фотофакты. В Барнауле патруль ДПС устроил погоню за автомобилем такси

Утром 22 мая в Барнауле произошли два ДТП с участием автомобилей такси.
В Барнауле паруль ДПС преследовал такси. 22 мая 2017 года. Фото : Евгений Епишев vk.com/barneos22.
В Барнауле паруль ДПС преследовал такси. 22 мая 2017 года. Фото : Евгений Епишев vk.com/barneos22.
В Барнауле паруль ДПС преследовал такси. 22 мая 2017 года. Фото : Евгений Епишев vk.com/barneos22.
В Барнауле попал в ДТП автомобиль "Яндекс.Такси". 22 мая 2017 года. Фото : Михаил Липатов vk.com/barneos22.
На улице Эмилии Алексеевой в восьмом часу утра сотрудники ГИБДД преследовали автомобиль такси "Максим", сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. Водитель такси, по словам свидетелей, выезжая с обочины, едва не врезался в патрульную машину ДПС. Полицейские попытались остановить такси, но водитель попытался уехать от патрульных. Это ему сделать не удалось.
А в пятом часу утра на нерегулируемом перекрестке улиц Северо-Западной и Юрина автомобиль с маркировкой "Яндекс.Такси" столкнулся с другим легковым автомобилем. Обошлось без жертв.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.