Фотофакты. В Барнауле патруль ДПС устроил погоню за автомобилем такси

В Барнауле паруль ДПС преследовал такси. 22 мая 2017 года. Фото : Евгений Епишев vk.com/barneos22. В Барнауле паруль ДПС преследовал такси. 22 мая 2017 года. Фото : Евгений Епишев vk.com/barneos22. В Барнауле паруль ДПС преследовал такси. 22 мая 2017 года. Фото : Евгений Епишев vk.com/barneos22. В Барнауле попал в ДТП автомобиль "Яндекс.Такси". 22 мая 2017 года. Фото : Михаил Липатов vk.com/barneos22.

На улице Эмилии Алексеевой в восьмом часу утра сотрудники ГИБДД преследовали автомобиль такси "Максим", сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. Водитель такси, по словам свидетелей, выезжая с обочины, едва не врезался в патрульную машину ДПС. Полицейские попытались остановить такси, но водитель попытался уехать от патрульных. Это ему сделать не удалось.

А в пятом часу утра на нерегулируемом перекрестке улиц Северо-Западной и Юрина автомобиль с маркировкой "Яндекс.Такси" столкнулся с другим легковым автомобилем. Обошлось без жертв.

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