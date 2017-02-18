Фотофакты. В Барнауле с моста слетели два автомобиля

ДТП. В Барнауле с моста слетели два автомобиля .Фото : Руслан Яковенко в vk.com/barneos22. ДТП. В Барнауле с моста слетели два автомобиля .Фото : Руслан Яковенко в vk.com/barneos22. Павел Фролов в vk.com/barneos22 .Фото : Руслан Яковенко в vk.com/barneos22.

Подробности случившегося пока неизвестны. О жертвах и пострадавших также не сообщается. Комментаторы предполагают, что автомобили двигались с превышением скорости, и возможно, водители пытались уйти от столкновения и свернули с дороги на обочину, но не справились с управлением.