Фотофакты. В Барнауле трамвай сошел с рельсов

В Барнауле трамвай сошел с рельсов .Фото : Олег Старцев, Barnaul22. В Барнауле трамвай сошел с рельсов .Фото : Олег Старцев, Barnaul22.

Очевидцы отмечают, что это уже не первый случай, когда на это участке трамваи сходят с рельс. Сейчас движение восстановили.

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