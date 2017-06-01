Фотофакты. В Барнауле в ДТП мотоцилист слетел с байка и попал под машину

1 июня в Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла с новосибирскими номерами. В аварии пострадал мотоциклист.
В Барнауле мотоциклист попал в ДТП. 1 июня 2017 года. Фото : Валерий Добровольский vk.com/barneos22.
В Барнауле мотоциклист попал в ДТП. 1 июня 2017 года. Фото : Валерий Добровольский vk.com/barneos22.
В Барнауле мотоциклист попал в ДТП. 1 июня 2017 года. Фото : Денис Чернов vk.com/barneos22.
В Барнауле мотоциклист попал в ДТП. 1 июня 2017 года. Фото : Валерий Добровольский vk.com/barneos22.
В Барнауле мотоциклист попал в ДТП. 1 июня 2017 года. Фото : Валерий Добровольский vk.com/barneos22.
В Барнауле мотоциклист попал в ДТП. 1 июня 2017 года. Фото : Валерий Добровольский vk.com/barneos22.
Столкновение случилось на перекрестке Павловского тракта с улицей Солнечная поляна. Байкер слетел с мотоцикла и попал под автомобиль. По свидетельству очевидцев в сообществе Barnaul22, некоторое время байкер был без движения, потом самостоятельно поднялся, но было видно, что он был немного не в себе.
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