Фотофакты. В Барнауле в ДТП с участием внедорожника и малолитражки пострадала девушка

Утром 27 декабря произошло ДТП с участием Toyota Vitz и Toyota Land Cruiser. Находившаяся в малолитражке девушка, по сообщению очевидцев из сообщества Barnaul22, получила травмы.
ДТП на улице Юрина. 27 декабря 2017 года. Фото : Дмитрий Черских vk.com/barneos22.
ДТП на улице Юрина. 27 декабря 2017 года. Фото : Дмитрий Черских vk.com/barneos22.
Авария произошла на улице Юрина возле парка "Юбилейный".
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