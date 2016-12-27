Фотофакты. В Барнауле в ДТП с участием внедорожника и малолитражки пострадала девушка

Утром 27 декабря произошло ДТП с участием Toyota Vitz и Toyota Land Cruiser. Находившаяся в малолитражке девушка, по сообщению очевидцев из сообщества Barnaul22, получила травмы.

ДТП на улице Юрина. 27 декабря 2017 года. Фото : Дмитрий Черских vk.com/barneos22. ДТП на улице Юрина. 27 декабря 2017 года. Фото : Дмитрий Черских vk.com/barneos22. Авария произошла на улице Юрина возле парка "Юбилейный". Смотрите также