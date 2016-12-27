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Фотофакты. В Барнауле в ДТП с участием внедорожника и малолитражки пострадала девушка

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Сегодня, 09:58.
Автоновости

Утром 27 декабря произошло ДТП с участием Toyota Vitz и Toyota Land Cruiser. Находившаяся в малолитражке девушка, по сообщению очевидцев из сообщества Barnaul22, получила травмы.

Авария произошла на улице Юрина возле парка "Юбилейный".

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