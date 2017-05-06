Фотофакты. В Новосибирске бросили странно приркованную иномарку с алтайскими номерами

В Новосибирске два дня стоит брошенной машина с номерами 22-го региона. Автомобиль почти свалился с пригорка возле дома № 4 на Прибрежной улице и так и стоит.

В Новосибирске бросили машину с алтайскими номерами. Фото : vk.com/incident_nsk. В Новосибирске бросили машину с алтайскими номерами. Фото : vk.com/incident_nsk. По данным очевидцев в сообществе "Инцидент Новосибирск", на место уже приезжали полицейские, которые записали номер автомобиля для розыска собственников. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.