Фотофакты. В Новосибирске бросили странно приркованную иномарку с алтайскими номерами

В Новосибирске два дня стоит брошенной машина с номерами 22-го региона. Автомобиль почти свалился с пригорка возле дома № 4 на Прибрежной улице и так и стоит.
В Новосибирске бросили машину с алтайскими номерами. Фото : vk.com/incident_nsk.
В Новосибирске бросили машину с алтайскими номерами. Фото : vk.com/incident_nsk.
По данным очевидцев в сообществе "Инцидент Новосибирск", на место уже приезжали полицейские, которые записали номер автомобиля для розыска собственников.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.