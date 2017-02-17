Фотофакты. В Новосибирске дорогой внедорожник перевернулся на сугробе

16 февраля в новосибирском поселке Пашино внедорожник Jeep Grand Cherokee вылетел с проезжей части на придорожный сугроб, где перевернулся на крышу. Авария произошла на улице Новоуральской.
В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54.
По данным очевидцев, к ДТП привело опасное вождение водителя внедорожника, который пытался совершить обгон на высокой скорости. Машину занесло, она вначале зацепила бортом один сугроб, а потом перевернулась на другой.
Другие участники движения поспешили на помощь водителю Cherokee, но тот выбрался из салона самостоятельно и заявил, что с ним все в порядке, пишет АСТ-54.
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