Фотофакты. В Новосибирске дорогой внедорожник перевернулся на сугробе

В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске внедорожник перевернулся на сугробе. 16 феварля 2017 года. Фото : vk.com/act54.

По данным очевидцев, к ДТП привело опасное вождение водителя внедорожника, который пытался совершить обгон на высокой скорости. Машину занесло, она вначале зацепила бортом один сугроб, а потом перевернулась на другой.

Другие участники движения поспешили на помощь водителю Cherokee, но тот выбрался из салона самостоятельно и заявил, что с ним все в порядке, пишет АСТ-54.