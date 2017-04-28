Фотофакты. В Новосибирске гопники руками перевернули оставленную у детской площадки машину

В Новосибирске молодые хулиганы перевернули "Таврию", оставленную во дворе. 28 апреля 2017 года. Фото : опубликовано на vk.com/act54. В Новосибирске молодые хулиганы перевернули "Таврию", оставленную во дворе. 28 апреля 2017 года. Фото : опубликовано на vk.com/act54.

Очевидцы в сообществе АСТ-54 так прокомментировали этот акт вандализма: "При использовании физической силы гопоты был поставлен вот в такое положение".

По словам местных жителей, "Таврия" уже несколько лет стояла брошенной возле детской площадки.

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