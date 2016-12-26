Фотофакты. В Новосибирске грузовик и кроссовер протаранили пассажирский автобус

ДТП в Новосибирске 26 декабря 2016 года. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске 26 декабря 2016 года. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске 26 декабря 2016 года. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске 26 декабря 2016 года. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске 26 декабря 2016 года. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске 26 декабря 2016 года. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске 26 декабря 2016 года. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске 26 декабря 2016 года. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске 26 декабря 2016 года. Фото : vk.com/act54.

Авария случилась в Заельцовском районе на улице Светлановской. Грузовик вылетел из колеи и снес три ряда окон с левой стороны автобуса. А с правой стороны в 97-ю маршрутку, стоящую на аварийке, врезался кроссовер.

По счастливому стечению обстоятельств, в аварии никто не пострадал.

По словам очевидцев в паблике АСТ-54, столкновение могло закончиться с более серьезными последствиями, если бы водитель автобуса не сумел в последний момент вырулить и избежать лобового столкновения с самосвалом.

А накануне в воскресенье в Новосибирске случилось массовое ДТП с участием микроавтобуса "Луидор". По данным пресс-службы областного главка МВД, на 51-м километре Северного объезда произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Водитель автомобиля "Тойота Карина" допустил наезд на бордюр и сделал остановку. За ним остановились два автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении – "Тойота Виста" и "Лада Приора". В результате плохой видимости и несоблюдения дистанции, на стоящие автомобили совершил наезд водитель микроавтобуса "Луидор".

В результате происшествия пострадали двое водителей автомобилей "Тойота Карина" и "Лада Приора", они доставлены в медицинское учреждение. Было остановлено движение на этом участке трассы.