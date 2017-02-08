Фотофакты. В Новосибирске оштрафовали водителя мэра за парковку на тротуаре

О том, что водитель мэра Анатолия Локтя оставил машину в неположенном месте сообщил в Госавтоинспекцию новосибирский активист, который отправил электронное письмо с фото Audi на сайт ГИБДД.

Накануне полиция проинформировала заявителя о том, что водитель автомобиля Audi A8 с номером О101ОО 154 привлечён к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, пишет АСТ-54.