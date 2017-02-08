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Фотофакты. В Новосибирске оштрафовали водителя мэра за парковку на тротуаре

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Сегодня, 15:16.
Автоновости

В ГИБДД выписали штраф личному водителю мэра Новосибирска за то, что тот припарковал черный Audi A8 на тротуаре возле здания областной библиотеки.

Водителя мэра Новосибирска наказали за парковку на тротуаре.
Водителя мэра Новосибирска наказали за парковку на тротуаре. Фото : опубликовано на vk.com/act54.

О том, что водитель мэра Анатолия Локтя оставил машину в неположенном месте сообщил в Госавтоинспекцию новосибирский активист, который отправил электронное письмо с фото Audi на сайт ГИБДД.

Накануне полиция проинформировала заявителя о том,  что водитель автомобиля Audi A8 с номером О101ОО 154 привлечён к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, пишет АСТ-54.

Водителя мэра Новосибирска наказали за парковку на тротуаре.
Водителя мэра Новосибирска наказали за парковку на тротуаре.
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