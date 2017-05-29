Фотофакты. В Новосибирске резвый ЗАЗ отлетел от "Опы" в "Шевроле"

29 мая в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Opa, ЗАЗ "Шанс" и Chevrolet Lanos.
В Новосибирске произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Opa, ЗАЗ "Шанс" и Chevrolet Lanos. 29 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.
В Новосибирске произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Opa, ЗАЗ "Шанс" и Chevrolet Lanos. 29 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.
В Новосибирске произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Opa, ЗАЗ "Шанс" и Chevrolet Lanos. 29 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.
В Новосибирске произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Opa, ЗАЗ "Шанс" и Chevrolet Lanos. 29 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.
В Новосибирске произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Opa, ЗАЗ "Шанс" и Chevrolet Lanos. 29 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.
В Новосибирске произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Opa, ЗАЗ "Шанс" и Chevrolet Lanos. 29 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.
В Новосибирске произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Opa, ЗАЗ "Шанс" и Chevrolet Lanos. 29 мая 2017 года. Фото : vk.com/avtospas54rus.
Водитель "Опы", отъезжавшей от одного из домов по улице Станционной, не пропустил ехавший ЗАЗ. В результате "Шанс" ударил "ТОйоту" и отлетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Chevrolet, пишет "Автоспас Новосибирск".
В этой аварии никто не пострадал, но машины получили существенные повреждения.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.