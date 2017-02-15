Фотофакты. В Новосибирске Skoda залетела на огромный сугроб

15 февраля в Новосибирске в результате ДТП седан Škoda Superb занесло на вершину очень длинного и весьма высокого сугроба на перекрестке улиц Военной и Ипподромской.

В Новосибирске автомобиль занесло на сугроб. 15 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске автомобиль занесло на сугроб. 15 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске автомобиль занесло на сугроб. 15 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В Новосибирске автомобиль занесло на сугроб. 15 февраля 2017 года. Фото : vk.com/act54. В результате аварии у чешского автомобиля оторвало бампер, пишет АСТ-54. Смотрите также