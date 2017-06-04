Фотофакты. В Новосибирске в страшной аварии погибли трое. Машина загорелась

ДТП в Новосибирске. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске. Фото : vk.com/act54. ДТП в Новосибирске. Фото : vk.com/act54.

В районе станции метро "Студенческая" он не справился с управлением и влетел в столб.

Очевидцы сообщают, что перед столкновением "Импреза" петляла из стороны в сторону. В момент столкновения в автомобиле находились шесть человек. После удара машина воспламенилась — водители, проезжавшие мимо, останавливались и помогали сбить пламя автомобильными огнетушителями, в то время как прохожие доставали из машины пострадавших людей.

Машина была полностью раскурочена, на тротуаре лежали люди. Произошедшее привлекло внимание большого количества прохожих. Авария спровоцировала затор на проспекте Карла Маркса.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС, МЧС, скорой помощи и судмедэксперты. Парень, который был за рулём и девушка, сидевшая за ним, погибли на месте, говорится в сообщении новосибирской службы эвакуации АСТ 54. 30-летняя пассажирка умерла при доставлении в больницу. Еще трое находившихся в Subaru пассажиров госпитализированы с переломами конечностей и травмами головы.

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