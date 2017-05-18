Фотофакты. В Новосибирской области уснувший водитель утопил "Калину" в болоте

В пятом часу утра 18 мая в Новосибирской области задремавший за рулем водитель автомобиля Lada Kalina съехал с трассы и утопил машину в придорожном болоте. Из воды торчала только крыша отечественного седана.
В Новосибирской области в болоте утонула Lada Kalina. 18 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирской области в болоте утонула Lada Kalina. 18 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирской области в болоте утонула Lada Kalina. 18 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
В Новосибирской области в болоте утонула Lada Kalina. 18 мая 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Это происшествие случилось на западе области на дороге между городом Купино и селом Здвинск, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54. В машине была также пассажирка. Люди успели выбраться из тонущей машины и не пострадали. А "утопленницу" достали из болота с помощью проезжавшего мимо УАЗа.
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