Фотофакты. "Я паркуюсь как чудак": барнаулец пожаловался на автохамов

Автохамы на ул. Шумакова, 45. Фото : о.henry в forums.drom.ru/altai. Автохамы на ул. Шумакова, 45. Фото : о.henry в forums.drom.ru/altai. Автохамы на ул. Шумакова, 45. Фото : о.henry в forums.drom.ru/altai. Автохамы на ул. Шумакова, 45. Фото : о.henry в forums.drom.ru/altai. Автохамы на ул. Шумакова, 45. Фото : о.henry в forums.drom.ru/altai. Дорожка между школой №128 и детским садом №253. Фото : о.henry в forums.drom.ru/altai. Автохамы на ул. Шумакова, 45. Фото : о.henry в forums.drom.ru/altai. Автохамы на ул. Шумакова, 45. Фото : о.henry в forums.drom.ru/altai. Автохамы на ул. Шумакова, 45. Фото : о.henry в forums.drom.ru/altai. Автохамы на ул. Шумакова, 45. Фото : о.henry в forums.drom.ru/altai. Автохамы на ул. Шумакова, 45. Фото : о.henry в forums.drom.ru/altai.

Двор, который запечатлил возмущенный горожанин, находится по адресу ул. Шумакова, 45. Автохамы паркуются прямо на газоне вдоль дорожки между школой №128 и детским садом №253. "Человек пятьсот каждое утро по этой дорожке топают в школу и сад", — пишет O.henry.

Altapress.ru обратился в ГИБДД Барнаула за разъяснением, что делать в такой ситуации.

Из ответа ГИБДД:

В соответствии с законодательством РФ собственники помещений в многоквартирном доме имеют право на общем собрании принять организационное решение по вопросам обустройства прилегающей территории, в том числе возведения ограждения, дорожных знаков, установку иных технических средств организации дорожного движения. В случае, если гражданин стал свидетелем административного правонарушения в области дорожного движения, он может сообщить об этом в дежурную часть ОБД ГИБДД МВД РФ по Барнаулу по телефонам:

8 (3852) 391-090, 393-555.

Справка

В соответствии с п. 12.4 ПДД РФ остановка запрещается в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки или сделает невозможным движение других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 12.19 КоАП РФ "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств" (штраф от 500 рублей).

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