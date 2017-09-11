Фуру выбросило с дороги возле новосибирского театра оперы и балета

11 сентября, в самом центре Новосибирска водитель автопоезда не справился с управлением, фуру выбросило с дороги на трамвайные пути. Грузовик застрял на рельсах и парализовал движение трамваев, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54.
У новосибирского оперного театра на трамвайные пути выбросило фуру. 11 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54.
У новосибирского оперного театра на трамвайные пути выбросило фуру. 11 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54.
У новосибирского оперного театра на трамвайные пути выбросило фуру. 11 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54.
Как машина могла оказаться на дороге, где запрещено ездить грузовикам, неизвестно. Очевидцы предполагают, что фура везла некий груз в оперный театр, около которого и произошла авария.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.