Фуру выбросило с дороги возле новосибирского театра оперы и балета

11 сентября, в самом центре Новосибирска водитель автопоезда не справился с управлением, фуру выбросило с дороги на трамвайные пути. Грузовик застрял на рельсах и парализовал движение трамваев, сообщают очевидцы в сообществе АСТ-54.

У новосибирского оперного театра на трамвайные пути выбросило фуру. 11 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. У новосибирского оперного театра на трамвайные пути выбросило фуру. 11 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. У новосибирского оперного театра на трамвайные пути выбросило фуру. 11 сентября 2017 года. Фото : vk.com/act54. Как машина могла оказаться на дороге, где запрещено ездить грузовикам, неизвестно. Очевидцы предполагают, что фура везла некий груз в оперный театр, около которого и произошла авария. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.