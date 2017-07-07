"Газпром нефть" заправит автомобили "Шелкового пути"

Двухнедельный марафон "Шелковый путь" стартовал 7 июля в Москве и завершится 22 июля в одной из древних столиц Китая, городе Сиане. В борьбе за главный трофей гонки – Белого Тигра – участвуют самые знаменитые экипажи ралли-рейдов трех категорий: автомобили, грузовики и мотоциклы.

Маршрут "Шелкового пути" является одним из самых протяженных и сложных.

Участники из 35 стран проедут в общей сложности 9 599 км. Им предстоит пересечь Россию, Казахстан, хребты Тянь-Шаня и пустыню Гоби, и в итоге финишировать в Китае. Почти половину маршрута – 4094 км – составят скоростные спецучастки, идущие по бездорожью. Опасные повороты, гигантские дюны и постоянная смена ландшафтов бросят настоящий вызов гонщикам.

Владимир Чагин,

руководитель проекта Международного ралли "Шелковый путь":

В условиях напряженной гонки у экипажей просто нет права на ошибку, поэтому мы крайне внимательно относимся к выбору топливного партнера. Стабильно высокое качество топлива "Газпромнефти" гарантирует, что экипажи смогут реализовать весь потенциал своей техники и добиться наиболее эффективных результатов.

Александр Крылов,

директор по региональным продажам "Газпром нефти":

Качество топлива всегда было нашим приоритетом: мы предъявляем к своим продуктам высокие требования и испытываем их в самых экстремальных условиях. С этой точки зрения маршрут "Шелкового пути" является идеальным полигоном для тест-драйва нового топлива Дизель Опти. Впервые оно поступило в продажу на наших АЗС в Сибири, и уже с успехом прошло испытание суровыми морозами. Настало время испытать его жарой и бездорожьем Евразии.

В рамках ралли новое дизельное топливо будет испытано на официальных внедорожниках проекта: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Hilux. Также специально для испытаний автомобили предоставит компания Jaguar Land Rover Россия: компактные внедорожники Land RoverDiscovery Sport и новые Land Rover Discovery пятого поколения.

О компании

Сеть АЗС "Газпромнефть" насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС "Газпромнефть" на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России.

О ралли

Международное ралли "Шелковый путь" – один из самых протяженных и самых сложных ралли-марафонов в мире, проходящих по территории дружественных стран: России, Казахстана и Китая. Соревнование традиционно привлекает внимание лучших гонщиков и команд мира ралли-рейдов. Руководитель проекта Международное ралли "Шелковый путь" – Владимир Чагин.

О топливе "Дизель Опти"

"Дизель Опти" – первое российское брендированное дизельное топливо с улучшенными характеристиками, разработанное специально для сети АЗС "Газпромнефть". Независимые исследования в международных лабораториях доказали: при регулярном использовании "Дизель Опти" мягко очищает двигатель и снижает расход топлива.

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