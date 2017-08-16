Где и сколько парковок оборудуют осенью у медкластера в Барнауле

Как следует из проекта, проезд к медкластеру расширят до девяти метров, и он будет не двухполосным, а трехполосным. Также подрядчик должен будет оборудовать:

115 парковочных мест у краевой клинической больницы

47 парковочных мест у перинатального центра "ДАР".

87 — у центра травматологии

148 — у лыжной базы "Динамо"

24 — в районе поликлиники

117 — у детского туберкулезного санатория.

Подрядчик обустроит тротуары, наладит освещение, отремонтирует трамвайный переезд на Змеиногорском тракте и установит на перекрестке светофор. Все это нужно будет сделать до 30 октября.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин анонсировал, что после реконструкции автомобилисты получат "шикарные условия для транспортной стоянки".

Отметим, что минувшей зимой в выходные дни у медкластера и базы "Динамо" происходили транспортные коллапсы. Сюда на "Трассу здоровья" приезжали тысячи лыжников. Парковочных мест им не хватало, и они оставляют свои машины вдоль дороги. Из-за этого возникали пробки, что мешало автомобилям "скорой помощи" везти пациентов.

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