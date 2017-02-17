Ищите отличную квартиру в центре? Представляем новый проект компании "ПР-Холдинг"

Дом на улице Партизанской, 76. Фото : архив компании "ПР-Холдинг". Дом на улице Партизанской, 76. Фото : архив компании "ПР-Холдинг". Дом на улице Партизанской, 76. Фото : архив компании "ПР-Холдинг". Дом на улице Партизанской, 76. Фото : архив компании "ПР-Холдинг". Дом на улице Партизанской, 76. Фото : архив компании "ПР-Холдинг". Дом на улице Партизанской, 76. Фото : архив компании "ПР-Холдинг". Дом на улице Партизанской, 76. Фото : архив компании "ПР-Холдинг". 16-этажный дом строится по монолитной технологии. Фото : Анна Зайкова. 16-этажный дом строится по монолитной технологии. Фото : Анна Зайкова. 16-этажный дом строится по монолитной технологии. Фото : Анна Зайкова. 16-этажный дом строится по монолитной технологии. Фото : Анна Зайкова. 16-этажный дом строится по монолитной технологии. Фото : Анна Зайкова. 16-этажный дом строится по монолитной технологии. Фото : Анна Зайкова. 16-этажный дом строится по монолитной технологии. Фото : Анна Зайкова. Дом на улице Партизанской, 76. Фото : архив компании "ПР-Холдинг".

Создала образ дома на Партизанской, 76 известный архитектор Татьяна Рамазанова. С ее легкой руки облик высотки получился несколько консервативным, но элементы модерна отлично вписали его в современную застройку. Такое сочетание демонстрирует спокойную уверенность и сдержанное благородство.

Татьяна Рамазанова,

архитектор проекта, руководитель мастерской "Архисидек":

Сегодня элитное жилье — это прежде всего высококачественные традиционные строительные материалы и проверенные временем технологии в основе плюс максимально комфортная организация внутреннего пространства. Нарочито показная роскошь прожила свой короткий век и ушла в прошлое.

16-этажный дом строится по монолитной технологии. Стены заполняются газобетонными блоками. Толщина "уличной" стены, закрытой еще и керамическим кирпичом, — 83 см. Межкомнатных и межквартирных перегородок — 20 и 40 см соответственно.

Монтажная компания "ПР-Холдинг" отказалась от навесных фасадных конструкций на основе утеплителей. Для строительства дома использованы только прочные материалы. Это обеспечивает высокую надежность конструкции, тепло- и шумоизоляцию. А керамический кирпич в финишной отделке еще и гарантирует экономию на капремонте. Такой фасад долгое время будет презентабелен.

Образ новостройки формируют отделочные материалы фасада. Дом полностью остеклен бронзовыми стеклопакетами. Первые этажи облицованы бордовым гранитом, верхние — желтым керамическим кирпичом. Стройность и величие архитектуры подчеркивают карнизы и декор кровли.

Технология строительства позволяет каждую квартиру максимально адаптировать под запросы клиента. Хотите большую жилплощадь, но не видите подходящих планировок? Компания "ПР-Холдинг" адаптирует для вас имеющиеся варианты. Например, можно объединить две торцевые квартиры площадью около 100 "квадратов" каждая. Или, например, сделать теплые лоджии и тем самым заметно расширить площадь отдельных комнат. Все это можно сделать еще на стадии строительства.

Николай Шелобанов,

директор АН "Новостройки":

Николай Шелобанов. На рынке Барнаула ограничено предложение новых квартир элитного класса от застройщиков. Местные компании предпочитают строить дома эконом- или бизнес-класса.



Дом на Партизанской, 76 уникален. Во-первых, он расположен в центре города, и это будет цениться всегда. Во-вторых, застройщик надежный, и высотку обязательно достроят. И в-третьих, сам дом строят с использованием хороших и проверенных материалов по современным технологиям. По этим причинам квартиры в этом доме всегда будут востребованы, а значит, удержат цену в любых экономических условиях.

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"Монтажная компания ПР-Холдинг"

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