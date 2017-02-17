Ищите отличную квартиру в центре? Представляем новый проект компании "ПР-Холдинг"

Новый проект компании "ПР-Холдинг" - это 16-этажный дом, расположенный в самом центре "золотого треугольника" барнаульского элитного жилья: Партизанская, 81 и 83, "Купола", "Титаник", "Айсберг", Социалистический, 54. Адрес Партизанская, 76 в середине! Это классический центр городского центра.
Создала образ дома на Партизанской, 76 известный архитектор Татьяна Рамазанова. С ее легкой руки облик высотки получился несколько консервативным, но элементы модерна отлично вписали его в современную застройку. Такое сочетание демонстрирует спокойную уверенность и сдержанное благородство.
Татьяна Рамазанова,
архитектор проекта, руководитель мастерской "Архисидек":
Сегодня элитное жилье — это прежде всего высококачественные традиционные строительные материалы и проверенные временем технологии в основе плюс максимально комфортная организация внутреннего пространства. Нарочито показная роскошь прожила свой короткий век и ушла в прошлое.
16-этажный дом строится по монолитной технологии. Стены заполняются газобетонными блоками. Толщина "уличной" стены, закрытой еще и керамическим кирпичом, — 83 см. Межкомнатных и межквартирных перегородок — 20 и 40 см соответственно.
Монтажная компания "ПР-Холдинг" отказалась от навесных фасадных конструкций на основе утеплителей. Для строительства дома использованы только прочные материалы. Это обеспечивает высокую надежность конструкции, тепло- и шумоизоляцию. А керамический кирпич в финишной отделке еще и гарантирует экономию на капремонте. Такой фасад долгое время будет презентабелен.
Образ новостройки формируют отделочные материалы фасада. Дом полностью остеклен бронзовыми стеклопакетами. Первые этажи облицованы бордовым гранитом, верхние — желтым керамическим кирпичом. Стройность и величие архитектуры подчеркивают карнизы и декор кровли.
Технология строительства позволяет каждую квартиру максимально адаптировать под запросы клиента. Хотите большую жилплощадь, но не видите подходящих планировок? Компания "ПР-Холдинг" адаптирует для вас имеющиеся варианты. Например, можно объединить две торцевые квартиры площадью около 100 "квадратов" каждая. Или, например, сделать теплые лоджии и тем самым заметно расширить площадь отдельных комнат. Все это можно сделать еще на стадии строительства.
Николай Шелобанов,
директор АН "Новостройки":
На рынке Барнаула ограничено предложение новых квартир элитного класса от застройщиков.
Местные компании предпочитают строить дома эконом- или бизнес-класса.
Дом на Партизанской, 76 уникален. Во-первых, он расположен в центре города, и это будет цениться всегда. Во-вторых, застройщик надежный, и высотку обязательно достроят. И в-третьих, сам дом строят с использованием хороших и проверенных материалов по современным технологиям. По этим причинам квартиры в этом доме всегда будут востребованы, а значит, удержат цену в любых экономических условиях.
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"Монтажная компания ПР-Холдинг"
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