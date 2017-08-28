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Где в центре Барнаула запретят стоянку и остановку автомобилей

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Сегодня, 09:42.
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C 31 августа в центре Барнаула в двух местах запретят остановку и стоянку транспорта, сообщает мэрия.

Табличка на стене 1-й стоматологической поликлиники. 30 июля 2017 года.
Табличка на стене 1-й стоматологической поликлиники. 30 июля 2017 года. Фото : Андрей Никитин.

На проспекте Ленина, в районе дома № 47 (у "Грильницы"), запретят остановку и стоянку машин с 22.00 до 6.00. Как заявили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, это будет сделано "в целях обеспечения общественного порядка в ночное время".

В Барнауле с 31 августа запретят остановку и стоянку транспорта у дома № 47 по проспекту Ленина.
В Барнауле с 31 августа запретят остановку и стоянку транспорта у дома № 47 по проспекту Ленина.

Также запретят остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне ул.Интернациональной от дома №54 до пр-кта Ленина (схема 2). Это необходимо для того, чтобы транспорт не мешал передвижению автомобилей пожарных 1-го отряда Федеральной противопожарной службы Алтайского края (улица Интернациональная, 56).

В Барнауле с 31 августа запретят остановку и стоянку транспорта на улице Интернациональной.
В Барнауле с 31 августа запретят остановку и стоянку транспорта на улице Интернациональной.

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