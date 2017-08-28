Где в центре Барнаула запретят стоянку и остановку автомобилей

На проспекте Ленина, в районе дома № 47 (у "Грильницы"), запретят остановку и стоянку машин с 22.00 до 6.00. Как заявили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, это будет сделано "в целях обеспечения общественного порядка в ночное время".

Также запретят остановку и стоянку транспортных средств по четной стороне ул.Интернациональной от дома №54 до пр-кта Ленина (схема 2). Это необходимо для того, чтобы транспорт не мешал передвижению автомобилей пожарных 1-го отряда Федеральной противопожарной службы Алтайского края (улица Интернациональная, 56).

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.