ГИБДД штрафует автомобилистов с электронным ОСАГО

В союзе утверждают, что первые подобные жалобы появились в 2015 году, когда только появилась возможность купить полис в электронном виде. Тогда обращения были единичными. С 1 января 2017 года электронные полисы обязаны продавать все страховщики, и в РСА жалуются уже на сотни штрафов. Как пишет газета, в МВД говорят, что дали своим сотрудникам официальные разъяснения о равном статусе двух видов ОСАГО.

В Барнауле все сотрудники госавтоинспекции знают о нововведении, рассказал altapress.ru старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Барнаулу Геннадий Кузнецов. Водители с е-полисами подтверждают: проблем с проверкой распечатанной копии полиса у них не возникало.

По данным РСА, в январе 2017 года жители Алтайского края оформили в режиме онлайн 995 полисов ОСАГО. Это в шесть раз больше, чем среднемесячно в 2016 году.

О том, как приобрести полис ОСАГО в электронном виде, как инспектор проверяет его подлинность и какой штраф может получить страховщик, если автомобилист не сможет оформить полис на его сайте, читайте в нашем разборе.