Глобальная распродажа Hyundai 2016.

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* Предложение ограничено, не является публичной офертой и действительно с 01.01.2017 по 28.02.2017. Организатор акции: ООО "АНТ 2000". Выгода до 130 000 руб. распространяется на ограниченный список автомобилей Hyundai Solaris с учетом скидки до 50 000 руб. по программе утилизации или скидки 40 000 руб по программе Тrade-in + дополнительной скидки 40 000 руб по программе HPromise, а также прямой денежной скидкиот розничной цены до 80 000 руб. Подробности акции можно узнать по телефону 29-00-20 или в отделе продаж Автоцентра АНТ.

**Указанный платеж действует в рамках программы Hyundai Старт с учетом государственной программы льготного автокредитования, исходя из цены Solaris 1.4 5MT Active 569 900 рублей при условии: первоначальный взнос 227 900 рублей, срок кредита 36 мес.; процентная ставка 12,67% годовых. Гарантированная остаточная стоимость автомобиля (часть стоимости автомобиля, подлежащая оплате в конце срока кредита) 45% от цены на момент покупки. Стоимость страхования жизни и здоровья заемщика включена в сумму кредита. Кредит предоставляется ООО "Русфинанс Банк" лицензия №1792 (далее "Банк") от 13.02.2013

***Процентная ставка 7,33% годовых — величина ставки по кредиту по кредитному продукту "Партнерский: Промо Субсидированный" тарифного плана "Партнерский" программы "Классика" для приобретения произведенного на территории Российской Федерации нового автомобиля Hyundai Solaris, при условии стоимости автомобиля не более 1 150 000 рублей, первоначальным взносом от 30% до 90% от стоимости приобретаемого автомобиля, суммы кредита для оплаты автомобиля не более 805 000 рублей, срока кредита 24 или 36 месяцев и при оформлении к дате заключения договора о предоставлении кредита (далее – "Договор") заемщиком услуги добровольного личного страхования в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги. При этом заемщик осуществляет личное страхование от несчастных случаев и болезней и/или страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события на сумму не менее общей суммы долга по Договору (за исключением платежей, связанных с неисполнением заемщиком условий Договора) в каждую конкретную дату срока действия Договора. В случае отсутствия такого страхования процентная ставка по кредиту составляет 10,67% годовых. Кредит погашается ежемесячными платежами. Количество месяцев срока кредита соответствует количеству платежных (процентных) периодов, значение которых приведено в Общих условиях банковского обслуживания физических лиц "Сетелем Банк" ООО. Обеспечение по кредиту выступает залог приобретаемого автомобиля. Иные расходы: обязательное страхование автомобиля по рискам "угон", "полная гибель" в соответствии с тарифами выбранной клиентом страховой компании, соответствующей требованиям Банка к страховым компаниям и условиям страхования. Срок действия предложения 01.01.2017 по 28.02.2017. Условия и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Не является офертой. Кредит предоставляется "Сетелем Банк" ООО, лицензии №2168 (бессрочные) (поименован по тексту — "Банк"). По всем возникающим вопросам об условиях кредитования, а также о требованиях к условиям страхования и требованиях к заемщикам обращайтесь к менеджерам в дилерских центрах или на www.cetelem.ru. Предложение ограничено.